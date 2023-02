Ambiente: Puglia, Molise e Piemonte sul podio dei "Luoghi del cuore" del Fai 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul podio ci sono dunque tre luoghi di culto e di devozione popolare, a conferma del ruolo di fulcri della comunità che le chiese ancora rivestono nell'Italia "dei mille campanili", ma anche campanello d'allarme per la tutela di un patrimonio, ingente e diffuso, di valore storico e artistico, oltre che sociale. I voti raccolti – sono in tutto oltre 11 milioni quelli giunti al Fai nei vent'anni anni dell'iniziativa – sono l'innesco di un processo virtuoso capace di moltiplicare l'effetto del censimento: luoghi sconosciuti e apparentemente condannati hanno guadagnato una tale attenzione, locale e nazionale, che altri insieme al Fai– Comuni, Regioni e Ministero, aziende, fondazioni e associazioni - si sono mobilitati per salvarli, tanto che il sostegno di Intesa Sanpaolo a questo progetto ha generato investimenti per un valore dieci volte superiore. Nell'impatto di questa iniziativa, accanto al valore economico, c'è un valore culturale e sociale: grazie a "I Luoghi del Cuore" gli italiani scoprono o riscoprono testimonianze di storia e tradizione, simboli dell'identità dei loro territori, accendendo un sentimento collettivo che è puro spirito di cittadinanza e che si concretizza in una mobilitazione diffusa e trasversale: nell'edizione 2022 sono stati coinvolti nel censimento 6.508 Comuni d'Italia, l'82,4 per cento del totale, segnalati da cittadini, singoli o associati in comitati, sorti dall'iniziativa di tanti e diversi soggetti della società civile, dalle scuole alle parrocchie, dalle biblioteche ai musei, dalle pro loco agli stessi Comuni. (Rem)