Carburanti: Battilocchio (FI), via libera a decreto ma si affronti presto riordino settore

- "Giunge in Aula un provvedimento che è stato oggetto di forti polemiche tra maggioranza e opposizione e anche di confronto serrato all'interno della maggioranza stessa. Quel che ha destato perplessità in Forza Italia ha riguardato esclusivamente i commi relativi all'introduzione del cartello coi prezzi medi presso ogni impianto e all'inasprimento delle sanzioni". Lo ha detto Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia, intervenendo in Aula a Montecitorio sul Dl Carburanti. "Per senso di responsabilità – ha proseguito - Forza Italia voterà a favore del decreto su cui sarà posta la fiducia. Ma da forza liberale, il nostro partito non ha cambiato idea. A nostro giudizio, le priorità erano altre, a cominciare dalle necessità di ridurre in maniera strutturale l'impatto delle accise sul prezzo alla pompa". "Questo provvedimento in ogni caso contiene delle misure che ci vedono favorevoli, in particolare la norma di salvaguardia che consente al Governo di intervenire in maniera flessibile con una accisa mobile per rispondere e tempestiva alle mutevoli condizioni che oggi affliggono lo scenario geopolitico. Forza Italia auspica che le proposte di riordino del settore della distribuzione dei carburanti e di lotta all'evasione in tale ambito siano presto affrontate. Quanto alla riduzione strutturale delle accise – ha concluso Battilocchio - avremo modo di discuterne presto nella riforma fiscale che presto affronteremo". (Rin)