Superbonus: Gasparri (FI), condivisibile preoccupazione da parte costruttori

20 luglio 2021

- "Mi unisco al grido d'allarme lanciato dalla presidente dell'Ance Brancaccio, sul blocco dell'acquisto dei crediti da parte degli enti pubblici relativamente al superbonus. Il governo valuti con attenzione questo provvedimento che rischia di creare una emergenza sia dal punto di vista lavorativo che da quello economico con il tracollo di centinaia di aziende. Il settore giustamente esprime una forte preoccupazione per la mancanza di una alternativa a questa eventuale decisone. Forza Italia ha sempre avuto una posizione chiara sul tema e crediamo che vada immediatamente aperto un confronto per dare al più presto una risposta per evitare un vero e proprio dramma sociale". Lo afferma il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri (FI). (Rin)