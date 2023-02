Ucraina: viceministro Esteri polacco, a lungo abbiamo avvertito del pericolo russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia ha avvertito a lungo gli alleati del pericolo rappresentato dalla Russia. Lo ha detto il viceministro degli Esteri polacco, con delega agli Affari europei, Arkadiusz Mularczyk, in audizione alla commissione Esteri e Difesa al Senato. L’ex presidente polacco Lech Kaczynski andò in Georgia all’epoca dell’invasione russa del Paese e “disse che i Paesi successivi sarebbero stati l’Ucraina e le repubbliche baltiche”. “Conosciamo questo modo di pensare. Dicevamo che il Nord Stream era un progetto geopolitico per rendere più deboli i Paesi dell'Europa orientale”, ha aggiunto il viceministro. Mularczyk ha attirato l’attenzione anche sul ruolo giocato dalla Bielorussia: “Bisogna aggiungerla (alle sanzioni) perché sostiene attivamente la guerra brutale in corso”. “In Bielorussia, dopo il cambiamento delle frontiere in seguito alla Seconda guerra mondiale, migliaia di polacchi sono rimasti nel Paese e il regime di Lukashenko sostiene attivamente la guerra in Ucraina. In Bielorussia ci sono truppe russe e repressioni contro la diaspora polacca”, ha continuato. “Poco tempo fa un giornalista polacco è stato condannato a otto anni di carcere”, ha dichiarato il viceministro richiamando la vicenda di Andrzej Poczobut. (Res)