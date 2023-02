Imprese: Lambiase (Irtop Consulting), per Euronext growth Milan crescita rilevante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Egm ha dimostrato in questo ultimo decennio una crescita rilevante sia in termini di capitalizzazione che di raccolta di capitale pari a oltre 5,5 miliardi di euro, generando impatti positivi sull’economia nazionale a livello di occupazione e di performance economico-finanziarie con un giro d’affari di 7 miliardi di euro, + 33 per cento rispetto al 2020". Lo ha detto l'amministratore delegato di Irtop Consulting, Anna Lambiase, in occasione dell'incontro “Euronext Growth Milan, Pmi e miglioramenti normativi senza costi per la finanza pubblica”, promosso da AssoNext a Roma. "Secondo le analisi dell’Osservatorio Pmi Egm le società quotate hanno realizzato nell’ultimo biennio 149 acquisizioni per un investimento complessivo di 971 milioni di euro". "È necessario - ha aggiunto - continuare a stimolare una crescita di qualità con l’ingresso in Borsa di Pmi eccellenti nel loro contesto competitivo, con buoni fondamentali e una logica di crescita sana e sostenibile che potrà portare un beneficio importante alla creazione di valore del Paese incrementando il dato occupazionale e riducendo il gap esistente rispetto ai ‘growth markets’ europei, direzione verso la quale AssoNext sta orientando le proprie policy”, ha concluso Lambiase. (Rem)