Energia: premier francese Borne, sosteniamo riforma mercato europeo elettricità

- La Francia sostiene la riforma del mercato europeo dell'energia elettrica. Lo ha detto la prima ministra francese, Elisabeth Borne, in un punto stampa congiunto con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a Bruxelles. "Negli ultimi tempi, i temi energetici hanno influenzato notevolmente l'agenda europea. Sebbene abbiamo risposto all'urgenza e sebbene i prezzi del gas siano scesi, è ancora essenziale riformare il mercato europeo dell'elettricità, per garantire che la volatilità dei prezzi sia maggiormente sotto controllo", ha detto. "La Commissione europea presenterà una proposta legislativa in tal senso a marzo. La Francia sostiene pienamente questa iniziativa con un obiettivo molto semplice: garantire che i prezzi corrispondano alla realtà dei costi di produzione", ha aggiunto. "Sia chiaro, i nostri consumatori non capirebbero se fosse altrimenti", ha concluso Borne. (Beb)