Imprese: Acciona si aggiudica fornitura servizio rampa per gruppo Lufthansa a Dusseldorf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La divisione servizi aeroportuali della spagnola Acciona si è aggiudicata il contratto per la fornitura di servizi di rampa per il gruppo Lufthansa presso l'aeroporto di Dusseldorf in Germania. Secondo quanto riferito in un comunicato, il progetto prevede l'assunzione di quasi 300 persone per servire le compagnie aeree del gruppo, tra cui Eurowings, che utilizza questo aeroporto come uno dei suoi principali hub. (Spm)