Regno Unito: governo ritira ricorso contro sentenza sui diritti di residenza dei cittadini Ue

20 luglio 2021

- Il ministero dell'Interno del Regno Unito ha ritirato il ricorso contro la sentenza del tribunale che ha definito illegale il regime di residenza post-Brexit per i cittadini dell'Ue. Lo ha confermato un portavoce del governo. "Dopo un attento esame, abbiamo informato la Corte che non desideriamo portare avanti l'appello. Stiamo lavorando per attuare la sentenza il più rapidamente possibile e forniremo un aggiornamento a tempo debito", ha detto il portavoce. La controversia era incentrata sulla decisione dell'Alta Corte di Inghilterra e Galles, che a dicembre aveva stabilito che il ministero dell'Interno aveva agito illegalmente rimuovendo i diritti di soggiorno ai cittadini dell'Ue che vivevano nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione della Brexit nel dicembre 2020, ma che non avevano presentato una seconda domanda per rimanere nel Paese. (Rel)