Migranti: Germania, oggi l'incontro tra governo, Laender e comuni sulla gestione dei profughi

- Si tiene oggi al ministero dell'Interno tedesco a Berlino l'incontro tra governo federale, Laender e comuni sulla gestione dei profughi in Germania. In vista dei colloqui, la titolare del dicastero Nancy Faeser ha smorzato le aspettative delle municipalità, che chiedono allo Stato più fondi per l'accoglienza dei migranti. Intervistata dal gruppo editoriale Rnd, l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) ha affermato: “Soltanto nel 2022, il governo federale ha fornito a Laender e comuni sostegno finanziario per 3,5 miliardi di euro”. Per quest'anno, sono stati mobilitati “altri 2,75 miliardi di euro”. Faeser ha aggiunto che, dall'inizio della guerra della Russia contro l'Ucraina, ha “coordinato” l'accoglienza dei profughi con i ministri dell'Interno dei Laender. “Continueremo ad agire allo stesso modo e troveremo soluzioni pragmatiche”, ha infine evidenziato l'esponente della SpD. Da mesi, comuni e circondari della Germania segnalano che le loro capacità di accoglienza dei migranti sono ormai al limite e chiedono l'intervento del governo federale.(Geb)