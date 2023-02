Droga: i carabinieri arrestano 17 persone in varie province della Lombardia e del Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Alle prime ore di questa mattina, nelle province di Milano, Monza Brianza, Pavia, Alessandria e Asti, i Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare emesse dai GIP dei Tribunali di Pavia e Monza-Brianza, su richiesta delle rispettive Procure della Repubblica, nei confronti complessivamente di 13 soggetti (4 egiziani, 4 albanesi, due marocchini, due italiani e un rumeno) ritenuti responsabili, a vario titolo, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, rapina aggravata, estorsione e lesioni personali aggravate. Un altro albanese è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti. I provvedimenti scaturiscono dagli esiti di due convergenti attività di indagine, sviluppate mediante articolate attività tecniche, condotte dal Nucleo Investigativo nei confronti di un gruppo di matrice albanese attivo nelle attività di narcotraffico di eroina e cocaina, e dalla Sezione Operativa della Compagnia di Abbiategrasso a seguito di una rissa con accoltellamento - avvenuta in quel comune nell’agosto del 2020 – relativamente a un sodalizio di matrice nordafricana anch’esso dedito – tra l’altro – allo spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, le attività investigative nel loro complesso hanno consentito documentare l’operatività di: un gruppo di nazionalità albanese stabilmente radicato sul territorio milanese ma capace di esercitare la propria attività con trasporto e consegna di grossi quantitativi di stupefacenti anche fuori provincia (Bergamo, Monza e Brianza, Asti, Cremona, Torino e Verona); un gruppo di nordafricani coinvolto nella gestione al dettaglio del mercato degli stupefacenti (cocaina e hashish) nell’abitato della cittadina abbiatense, capace di ricorrere all’uso della violenza sia per affermare la propria supremazia sia per riscuotere crediti insoluti sorti dalla vendita delle sostanze. (segue) (Com)