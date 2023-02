Droga: i carabinieri arrestano 17 persone in varie province della Lombardia e del Piemonte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le indagini hanno, inoltre, permesso di far luce su due rapine commesse da alcuni degli egiziani in danno di due soggetti inadempienti, colpiti con calci e schiaffi, minacciati di morte e poi rapinati di contanti in un caso e telefono cellulare e bicicletta nell’altro ed inoltre un’estorsione compiuta nei confronti di un italiano, condotto in una zona isolata e costretto, sotto minaccia di morte, a telefonare alla propria madre per farsi recapitare 50 euro da consegnare agli estortori. I Carabinieri hanno inoltre individuato un appartamento adibito a raffineria per i narcotici, oltre a vari box utilizzati per lo stoccaggio delle varie tipologie di stupefacenti. Nel corso delle attività sono inoltre stati arrestati in flagranza di reato 4 soggetti e sequestrati complessivamente 10 kg. di hashish, 2 kg. di marijuana, 1 kg. di cocaina, 200 gr. di eroina oltre a sostanza da taglio (paracetamolo e caffeina) nonché 77.745 euro in contanti, frutto dell’attività di spaccio. Al termine delle perquisizioni di questa mattina nei confronti degli arrestati, i Carabinieri hanno trovato e sequestrato altri 76 grammi di cocaina nella disponibilità del fratello di uno degli indagati, che è stato, quindi, arrestato in flagranza. Sequestrati anche ulteriori 160.000 euro in contanti. Dei 14 arrestati 12 sono stati condotti in carcere e due sottoposti agli arresti domiciliari. Quattro destinatari dei provvedimenti sono attualmente irreperibili. (Com)