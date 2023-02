Imprese: Ricci (Sace), nostre garanzie hanno favorito investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sace ha offerto garanzie alle controparti estere interessate ad investire in Italia e questo ha favorito gli stessi nostri investimenti all'estero. Lo ha detto l'amministratrice delegata del gruppo Alessandra Ricci, intervenuta all’XI riunione della Cabina di Regia per l’Internazionalizzazione in corso alla Farnesina. "Da Sace offriamo garanzie a controparti estere e questo ha favorito le nostre esportazioni", ha sottolineato Ricci, per la quale "un altro aspetto importante è la conoscenza: non si va sui mercati internazionali se non c'è conoscenza di quei luoghi e se non si garantisce il rischio, come fa Sace", ha aggiunto.(Res)