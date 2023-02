Francia-Ue: Borne, sosteniamo attuazione progetti della Commissione entro fine mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia sostiene i progetti presentati dalla Commissione europea e si impegna a collaborare per portarli a buon fine entro la fine di questa legislatura. Lo ha detto la prima ministra francese, Elisabeth Borne, in un punto stampa congiunto con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a Bruxelles. La prima ministra francese ha parlato dei progetti legati alla transizione ecologica ed energetica e al lavoro da fare "assieme a una politica industriale europea che sia pienamente adeguata alle nostre ambizioni ecologiche". Inoltre, "la Francia sostiene la tabella di marcia adottata dalla Commissione europea", ha detto riferendosi al piano industriale sul Green deal presentato per rispondere alla legge per la riduzione dell'inflazione degli Stati Uniti (Ira). "Se da un lato siamo ovviamente soddisfatti dell'ambizione dimostrata dagli Stati Uniti in materia di cambiamenti climatici, dall'altro questa legislazione può avere conseguenze industriali negative anche per l'Europa", ha dichiarato Borne. (segue) (Beb)