Francia-Ue: Borne, sosteniamo attuazione progetti della Commissione entro fine mandato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, ha aggiunto, "l'Europa deve saper far valere i propri interessi e promuovere i propri valori sulla scena internazionale. Questo è particolarmente vero nel settore del commercio, dove dobbiamo essere fermi di fronte alle distorsioni. E dobbiamo essere intransigenti nel rispetto dei diritti umani, ambientali e sociali". La Francia, ha concluso la prima ministra rivolgendosi a von der Leyen, "per voce del Presidente della Repubblica è profondamente impegnata per un'Europa sovrana e unita. Può quindi contare sul nostro pieno sostegno per portare a buon fine questi numerosi progetti prima della fine dell'attuale mandato". (Beb)