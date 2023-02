Terremoti: Protezione civile FVG, un centinaio chiamate dopo terremoto in Croazia, nessun danno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito della scossa di terremoto verificatasi questa mattina in Croazia, la Sala operativa regionale della Protezione civile di Palmanova ha ricevuto un centinaio di chiamate con richieste di informazioni da parte dei cittadini della regione. La scossa è stata avvertita in quasi tutto il Friuli Venezia Giulia, soprattutto nelle aree costiere giuliane, nella zona bassa dell'Isontino e nella Bassa Friulana (ex provincia di Udine). I volontari della Protezione civile hanno compilato 75 schede di risentimento su 55 Comuni, per valutare l'impatto dell'evento sismico sul territorio in termini di danni. Al momento la sala operativa non ha ricevuto comunicazioni rispetto a danni a cose o a persone. "La Protezione Civile regionale è tempestivamente al lavoro per la verifica di eventuali danni a cose e persone in seguito all'evento sismico di magnitudo 4.9 avvenuto oggi alle 10:47:48. La localizzazione è preliminare e soggetta a revisione. Lavoriamo insieme ai sismologi del Crs e all'Ogs per monitorare la situazione", ha scritto su Twitter l'assessore regionale alla Protezione civile, Riccardo Riccardi. (Frt)