- Dagli anni Ottanta siamo il Paese che ha investito di meno in infrastrutture in tutta Europa. “Dobbiamo essere velocissimi a investire”. Lo ha dichiarato l’Amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Roberto Tomasi, in occasione del 12mo congresso nazionale Filt Cgil a Catania. “La sostenibilità deve essere efficiente ed equa”, ha aggiunto Tomasi. (Rin)