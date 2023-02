Imprese: Gava, "posizionate per competere, superare scoglio burocrazia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello di oggi "è un momento di confronto importante sia per le nostre imprese che per i nostri cittadini, primi beneficiari in termini di reddito ed occupazione del processo di internazionalizzazione. E le sfide di che ci attendono conferiscono al ministero dell'Ambiente un ruolo centrale nel processo di crescita del Paese". Così il viceministro all'Ambiente e Sicurezza energetica, Vannia Gava, nel suo intervento alla XI Cabina di regia per l'internazionalizzazione. "Su sicurezza energetica e sostenibilità l'Italia sta mostrando la propria leadership. Siamo impegnati in una transizione che non sia solo ambientale ma anche economica e sociale. E quindi una transizione giusta. Le nostre imprese sono posizionate per competere. Al governo il ruolo di accompagnamento. Abbiamo già lavorato molto sul fronte della semplificazione normativa e tanto ancora abbiamo fa fare. Lo dico chiaramente: la lentezza burocratica è uno scoglio da superare in fretta. Perché possiamo stanziare tutte le risorse che riteniamo ma dobbiamo poterle spendere", ha aggiunto.(Res)