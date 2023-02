Impresa: Agici, i ricavi aggregati delle Utility italiane sono attesi in aumento di oltre il 49 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- l mutato scenario geopolitico e i decreti governativi "Taglia prezzi", "Aiuti" e Legge di Bilancio 2023 hanno influito sui piani industriali delle Utility, tanto che oggi vediamo "una situazione di shock energetico che non ha pari rispetto agli ultimi anni". Lo ha detto Luca Matrone, global head of energy di Intesa Sanpaolo durante il Convegno sulle Utility organizzato da Agici e Accenture a Milano, che si è tenuto stamattina a Milano, con l'obiettivo di far luce sulla situazione economico-finanziaria in seguito al conflitto russo-ucraino. Per l'occasione è stato presentato il "Rapporto Utilities 2023 Le Utility di fronte alla crisi energetica: investimenti e performance economico-finanziarie", realizzato da Agici in collaborazione con il team di Intesa Sanpaolo. "Dopo la pandemia, le Utility hanno dovuto affrontare gli impatti finanziari e industriali di una crisi energetica globale senza precedenti. Per il futuro, anche grazie al ruolo del Pnrr, le Utility italiane stanno accelerando il percorso verso la creazione di un sistema energetico sempre più resiliente, attento ai consumatori e sostenibile dal punto di vista ambientale: è centrale che il Governo segua questo slancio e adotti tutte le misure per snellire le procedure e la burocrazia", ha detto Marco Carta, Ad di Agici. Dal Rapporto Utilities 2023 "Le Utility di fronte alla crisi energetica: investimenti e performance economico-finanziarie", realizzato da Agici in collaborazione con il team di Intesa Sanpaolo è emerso che i ricavi aggregati delle Utility italiane sono attesi in aumento di oltre il 49 per cento, l'aumento del fatturato atteso degli operatori di rete è invece più contenuto e pari a circa il 2,9 per cento, in quanto il business risulta fondato su attività regolate con ricavi meno elastici rispetto alla variazione dei prezzi delle commodity. (segue) (Rem)