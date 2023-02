Impresa: Agici, i ricavi aggregati delle Utility italiane sono attesi in aumento di oltre il 49 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ebitda aggregato delle società italiane è stimato solo in lieve aumento (+5,3 per cento), trainato principalmente dal cluster Gruppi Energetici (+21,6 per cento). Discreta la performance delle Multiutility che registrano un incremento del 3,8 per cento, mentre per gli operatori di rete si prevede un risultato in linea con il 2021 (+1,8 per cento). Infatti, se da un lato l'aumento generalizzato dei prezzi ha portato a maggiori ricavi da vendita di energia elettrica e gas, dall'altro ha comportato maggiori costi per la materia prima. L'utile netto aggregato dei player italiani del 2022 è atteso in calo del 7 per cento. Tale calo è determinato da: difficoltà di pagamento dei clienti, aumento della tassazione sull'extraprofitto, incremento dei tassi di interessi. In particolare, la riduzione è prevista per i Gruppi Energetici (-24,9 per cento rispetto al 2021) e Multiutility (-8 per cento), mentre in linea con il 2021 si stima l'utile degli operatori di rete. I ricavi 2022 per le Utility europee sono attesi in lieve aumento, passando dai 634,8 miliardi di € del 2021 ai 636,6 miliardi di € del 2022. Per gli Operatori di Rete si stima un investimento complessivo di 4,1 miliardi di euro, in aumento del 10 per cento rispetto al 2021. Nel 2022 si stima che gli operatori europei abbiano investito complessivamente 96 miliardi di euro, contro i 77 miliardi del 2021 (+25 per cento). (Rem)