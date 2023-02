Imprese: Inwit, Donatella Colantoni nuovo direttore Risorse umane e organizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direzione Risorse Umane & Organizzazione di Inwit, primo tower operator italiano, è stata affidata a Donatella Colantoni. Colantoni riporta direttamente al direttore generale della società, Diego Galli, e ha la responsabilità di garantire la gestione delle persone attraverso la definizione e l’attuazione delle politiche di selezione, sviluppo, rewarding e caring. Garantisce, inoltre, la definizione dei modelli organizzativi e di workforce planning, nonché la gestione delle relazioni industriali. Assicura il presidio delle tematiche di prevenzione e salute dei lavoratori e di sicurezza degli ambienti di lavoro. Con una laurea in Scienze Politiche all’Università La Sapienza di Roma e un Master in Relazioni Internazionali alla Luiss, Donatella Colantoni porta in Inwit la sua ampia esperienza in risorse umane e leadership maturata in aziende internazionali. Precedentemente ha lavorato in diverse aree delle risorse umane di Fox Networks, Accenture, Invitalia, Ford e Nestlè.(Com)