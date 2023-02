© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dobbiamo “potenziare la fibra ottica lungo la nostra rete”. Lo ha dichiarato l’Amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, Luigi Ferraris, in occasione del 12mo congresso nazionale Filt Cgil a Catania. Ferraris ha precisato che si tratta di un progetto che può vedere la luce “nel giro di 5-6 anni per il 70 per cento delle distanze percorse”. (Rin)