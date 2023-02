Ambiente: Mur aderisce a campagna "M'Illumino di Meno" per risparmio energetico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel tardo pomeriggio di oggi anche molte Università aderenti alla Rus, già impegnate in percorsi di contenimento energetico e di decarbonizzazione, spegneranno le luci nelle aule e nei Rettorati. Nel corso della trasmissione Caterpillar live, il Mur e l’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (Ogs) porteranno, poi, la testimonianza della comunità scientifica. Attorno alle 18.30 è previsto il video dalla nave 'Laura Bassi' che nei giorni scorsi ha toccato il punto più a Sud mai raggiunto, nel corso della campagna oceanografica della 38ma Spedizione italiana del Programma nazionale di ricerche in Antartide (Pnra). La campagna è finanziata dal ministero dell’Università e della Ricerca, e gestita, per la pianificazione logistica, dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile - Enea - e dal Consiglio nazionale delle ricerche - Cnr -per la programmazione scientifica. La 'Laura Bassi' è oggi l’unica nave rompighiaccio italiana per la ricerca oceanografica in grado di operare in mari polari, acquistata dall’Ogs nel 2019. La ricerca polare è sempre più al centro degli studi scientifici anche per comprendere i grandi cambiamenti climatici. (Com)