Banche: Abi, Silvia Attanasio designata presidente di Abilab

- Il Comitato esecutivo dell'Abi, presieduto da Antonio Patuelli, riunitosi a Roma, ha designato quale presidente di Abilab (centro di ricerca per l'innovazione in banca) Silvia Attanasio, dirigente responsabile dell'ufficio Innovazione dell'Abi. Nella stessa occasione, si comunica – riferisce una nota – che la Bce ha informato la Federazione bancaria europea (Fbe) di aver accettato la candidatura di Rita Camporeale, direttore centrale responsabile del Servizio sistemi di pagamento dell'Abi, a far parte, in quota Fbe, del Digital euro scheme rulebook development group (Rdg). (Com)