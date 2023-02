Nicaragua: revocata cittadinanza ad altre 94 persone accusate di "tradimento della patria" (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione degli Stati americani (Osa) ha salutato la decisione di Managua parlando di un successo della "pressione internazionale" contro le "dittature". "Oggi ci sono 222 persone che possono respirare in libertà assieme agli amici e alle loro famiglie, dopo essere stati ingiustamente arrestati e sottomessi alle peggiori vessazioni immaginabili", si legge in una nota. "La libertà di questi prigionieri politici è anche una dimostrazione che con le dittature, la pressione internazionale è imprescindibile", prosegue la segreteria generale Osa che "riconosce e si congratula per il ruolo svolto dal governo Usa. Gli sforzi dell'amministrazione del presidente (Joe) Biden sono un esempio di lavoro politico effettivo in favore dei diritti umani". (segue) (Mec)