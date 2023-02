Nicaragua: revocata cittadinanza ad altre 94 persone accusate di "tradimento della patria" (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ente panamericano avverte comunque che il passo mosso non esaurisce i motivi delle preoccupazioni: "in Nicaragua continuano ad esserci persone incarcerate e torturate per il fatto che pensano in maniera diversa, continuano ad esserci persone che convivono quotidianamente con la paura di essere arrestati, processati, e di ricevere sentenze senza nessuna garanzia. Il regime continua ad essere estraneo ai principi della democrazia e al rispetto dei diritti umani". Per l'Osa "c'è ancor molta strada da fare fino a quando i nicaraguensi, nessuno escluso, possano tornare a godere della libertà nel loro proprio Paese". (segue) (Mec)