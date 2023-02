Nicaragua: revocata cittadinanza ad altre 94 persone accusate di "tradimento della patria" (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche l'Unione europea (Ue) ha accolto con "soddisfazione e sollievo" la liberazione dei detenuti. L'Ue, si legge in una nota "ha lanciato ripetuti appelli, con tutti i mezzi possibili, per la loro liberazione". E "anche se" i 222 cittadini liberati, compresi tre dotati anche di nazionalità europea, "non avrebbero dovuto passare in carcere neanche un giorno, l'Ue accoglie la notizia con soddisfazione e sollievo". Bruxelles, prosegue la nota, "rimane disponibile a un dialogo politico con il Nicaragua, attraverso gli appropriati canali diplomatici, a portato avanti in modo rispettoso". L'unione saluta inoltre il ruolo svolto dall'amministrazione Usa nel garantire agli ex detenuti un trasferimento sicuro e la loro accoglienza nel proprio territorio. (segue) (Mec)