Nicaragua: revocata cittadinanza ad altre 94 persone accusate di "tradimento della patria" (9)

- Lo scorso dicembre l'Alto commissario Onu per i diritti umani, Volker Turk, aveva denunciato l'intensificarsi negli ultimi mesi della repressione governativa in Nicaragua e chiesto il rilascio "immediato" delle persone che restano "detenute arbitrariamente" a causa del dissenso contro il governo di Daniel Ortega. Nella sua periodica analisi della situazione in Nicaragua, l'Alto Commissario aveva lamentato in particolare le condizioni "precarie" in cui sono detenuti i prigionieri politici, nonché il trattamento "umiliante e degradante" a cui sono sottoposti i loro familiari. In questo senso aveva denunciato la detenzione dei parenti degli oppositori come misura di pressione su questi ultimi. (segue) (Mec)