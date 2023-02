Nicaragua: revocata cittadinanza ad altre 94 persone accusate di "tradimento della patria" (10)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'elenco degli "eventi preoccupanti" si aggiunge anche la cancellazione di oltre 3mila organizzazioni non governative (Ong), la chiusura di quasi trenta testate di informazione, oltre alla vessazione di attivisti, clero o giornalisti. Turk ha poi denunciato "lo sforzo sistematico per soffocare oppositori e dissidenti" concretizzato recentemente in un ondata di arresti nei mesi che hanno preceduto i vari processi elettorali. Le elezioni amministrative di novembre, infatti, "hanno avuto elementi di un esercizio autocratico", ha aggiunto l'alto commissario. "Il giorno delle elezioni è stato caratterizzato da atti di intimidazione, con posti di blocco allestiti intorno ai seggi elettorali per perseguire gli elettori. Alle persone percepite come oppositori politici è stato invece negato l'accesso ai seggi elettorali", ha affermato. (segue) (Mec)