Nicaragua: revocata cittadinanza ad altre 94 persone accusate di "tradimento della patria" (11)

- L'eco della crisi politica in Nicaragua si estende oltre i suoi confini. Tra gennaio e ottobre dello scorso anno, il Costa Rica ha presentato 70mila nuove domande di asilo, mentre circa 147mila nicaraguensi sono stati intercettati alle frontiere statunitensi. Turk ha chiesto "misure di protezione internazionale" per queste persone che che "sono state costrette a lasciare" il Paese centroamericano, rivolgendo un appello a una comunità internazionale dalla quale il Nicaragua "ha continuato ad isolarsi" in questi mesi. (Mec)