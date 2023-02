Usa-Cina: oggi intervento di Biden sui palloni spia, pronte nuove regole d’ingaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha intenzione di tenere oggi un intervento pubblico sugli oggetti non identificati abbattuti negli ultimi giorni dalle forze aeree Usa, annunciando nuove regole d’ingaggio per la gestione di simili episodi in futuro. Lo riporta l’emittente “Nbc News” citando tre fonti a conoscenza del dossier. Al momento non è stato ancora fissato un orario preciso per il discorso: il capo della Casa Bianca dovrebbe sottoporsi sempre oggi a esami medici che potrebbero protrarsi per alcune ore. Dopo l’abbattimento di un pallone spia cinese lo scorso 4 febbraio, le forze aeree statunitensi hanno colpito altri tre oggetti volanti tra il 10 e il 12 febbraio di cui, finora, non ha reso nota né la natura né la provenienza. Questo ha alimentato le speculazioni di politici e commentatori, inducendo la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, a escludere che gli oggetti abbattuti siano di natura extraterrestre. (Was)