Torino: la direzione del Salone del libro diventa un caso, accusa di pressioni sulla scelta dei nomi e richieste al governo

- La nuova direzione del Salone del libro di Torino si trasforma in un caso politico. Dopo che lo scrittore Paolo Giordano, in pole position per diventare il nuovo direttore della kermesse culturale, ha rifiutato la candidatura denunciando "richieste di presenze nel comitato editoriale imposte". Le parole di Giordano hanno fatto scaturire delle reazioni allarmate da parte di associazioni e politici. Tra le prime a intervenire l'ex sindaca di Torino e attuale parlamentare del Movimento 5 stelle Chiara Appendino, che ha presentato al ministero della Cultura un'interpellanza per "fare chiarezza sulle imposizioni di nomi di destra nel comitato editoriale del Salone del libro di Torino di cui ha parlato Paolo Giordano. Lo scenario è preoccupante perchè dimostrerebbe la precisa volontà di mettere le mani sull'autonomia della cultura. Il Ministero, che ha posto sotto tutela il marchio del Salone, deve garantire il pluralismo e tutelare la libertà di pensiero". (segue) (Rpi)