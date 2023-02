Imprese: Lollobrigida, arginare le acquisizioni estere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli sforzi messi in campo dall'Italia per rilanciare un sistema Paese nel breve periodo è necessario anche arginare acquisizioni estere che minano l'obiettivo di mantenere una coerenza produttiva. Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, all’XI riunione della Cabina di Regia per l’Internazionalizzazione in corso alla Farnesina. Lollobrigida ha osservato che se "la flessibilità è una caratteristica delle nostre imprese, serve visione e ragionare su una strategia di breve periodo per rilanciare il sistema Italia", e che in questo senso imparare a "non presentarsi più all'estero come monadi ma come sistema Paese" dove "non abbiamo rivali.(Res)