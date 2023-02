Giustizia: Pd, interpellanza a Nordio su ascolti, criteri e motivazione della socialità assegnata a Cospito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova contribuisce ogni giorno a promuovere informazioni e riflessioni di grande qualità su temi cruciali del Paese" Simona Malpezzi

Presidente del Gruppo del Partito Democratico in Senato

22 luglio 2021

- Quando effettivamente siano cominciati gli ascolti dei detenuti ristretti al 41-bis; quali siano state le motivazioni che hanno indotto l'amministrazione penitenziaria a cambiare la socialità del detenuto, da chi fosse formato il gruppo di socialità precedente e, eventualmente, sulla base di quali criteri sia stata compiuta la scelta dei componenti del nuovo gruppo; quali siano state, inoltre, le ragioni che abbiano spinto la Sua amministrazione a creare le condizioni per una disomogeneità tra categorie di detenuti, anche incorrendo nel rischio che la comune permanenza possa condurre a commistioni tra associazioni criminali di natura diversa. Sono queste le richieste contenute nella seguente interpellanza rivolta dal Gruppo Pd della Camera al ministro Nordio in merito agli ascolti delle conversazioni fra Cospito e altri detenuti al 41 bis nel carcere di Sassari e alle scelte rispetto all'assegnazione del gruppo di socialità del detenuto Cospito. L'atto parlamentare è firmato dalla capogruppo Debora Serracchiani, dall'ex ministro della Giustizia Andrea Orlando, dal vice segretario e vicecapogruppo alla Camera Peppe Provenzano, dal deputato Silvio Lai e dal capogruppo in commissione Giustizia Federico Gianassi. Analoga interrogazione presentata al Senato, a firma della capogruppo Simona Malpezzi, dei membri della commissione Giustizia Walter Verini, Alfredo Bazoli, Franco Mirabelli e dalla vice presidente del Senato Anna Rossomando. (Rin)