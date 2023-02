Imprese: Atos, trattative con Airbus per cedere 30 per cento di Evidian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Airbus è entrato in trattative con Atos, gruppo specializzato nell'informatica, per l'acquisizione del 29,9 per cento di Evidian, controllata attiva nella cybersicurezza. "Atos annuncia di aver ricevuto un'offerta indicativa di Airbus per concludere un accordo strategico e tecnologico di lungo termine e acquistare una partecipazione minoritaria del 29,9 per cento in Evidian", si legge in una nota diffusa da gruppo. "Atos non prevede di accordare un'esclusività ad Airbus e nessuna certezza può essere data in merito all'esito delle negoziazioni e alla conclusione di un insieme di accordi definitivi tra le parti", spiega la nota.(Frp)