Nato: ex generale tedesco Wiermann guiderà Cellula per infrastrutture in mare

- Il tenente generale dell'esercito tedesco Hans-Werner Wiermann, a riposo dal 2022, assumerà la guida della Cellula di coordinamento della Nato per la protezione delle infrastrutture in mare. È quanto annunciato dal segretario generale dell'Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Wiermann ha servito nella logistica delle Forze armate tedesche (Bundeswehr) e, dal 2019 al 2022, è stato direttore generale dello Stato maggiore internazionale della Nato. Con l'istituzione della Cellula di coordinamento per le infrastrutture in mare, l'Alleanza atlantica risponde ai sabotaggi che hanno danneggiato i gasdotti nel Mar Baltico tra Russia e Germania Nord Stream 1 e 2. (Geb)