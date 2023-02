Decreto Carburanti: al via discussione generale in Aula Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' cominciata, nell’Aula della Camera, la discussione generale del decreto recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico. Secondo quanto emerso, ieri, al termine della conferenza dei capigruppo di Montecitorio, il governo porrà oggi, alle 14:30, la questione di fiducia sul provvedimento. La prima chiama per appello nominale sulla questione di fiducia si svolgerà lunedì 20 febbraio, alle 14:30, con a seguire l'esame degli ordini del giorno. Le dichiarazioni di voto finale si terranno martedì 21 febbraio, alle 12, con voto finale alle 13:30.(Rin)