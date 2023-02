Ucraina: vicesegretario generale Nato, occorre mobilitare gli armamenti di cui Kiev ha bisogno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti sono consapevoli che il prossimo futuro sarà molto intenso in Ucraina e che c'è la necessità di mobilitare il più rapidamente possibile gli armamenti di cui l'Ucraina ha bisogno. Lo ha detto il vice segretario generale della Nato, Mircea Geoana, in un'intervista per l'agenzia di stampa romena "Agerpres". Geoana ha affermato che gli ucraini hanno mostrato un ottimo morale e "un eroismo e una capacità di adattamento a situazioni molto difficili - sia della popolazione militare che civile - che sono in contrasto con il morale molto basso delle forze russe". Geoana si è dichiarato convinto che, quando gli ucraini lanceranno l'offensiva, sceglieranno molto bene tempo, luogo e metodo, che "terranno conto sia delle realtà sul campo sia di quelle legate alla logistica" e che avranno successo. Geoana ha detto anche che l'Europa ha bisogno di un sistema di difesa antimissile molto più efficiente e completo. (Rob)