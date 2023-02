Lavoro: Unioncamere-Anpal, 386 mila assunzioni previste da imprese a febbraio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- D'altra parte, i servizi programmano 254 mila ingressi e la filiera del turismo si conferma quale traino della domanda di lavoro (56 mila ingressi). Consistente anche l'apporto del commercio (52 mila) e dei servizi alle persone (42 mila). Sono difficili da reperire 178 mila profili professionali pari al 46,2 per cento del totale assunzioni programmate a febbraio (+5,9 punti percentuali su febbraio 2022). La mancanza di candidati si conferma la principale motivazione del mismatch ed è in crescita rispetto allo scorso anno (+5,4 punti percentuali), mentre restano pressoché invariate le altre motivazioni. A risentire maggiormente del mismatch sono le imprese della metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo (58,5 per cento dei profili ricercati è di difficile reperimento), le industrie del legno e del mobile (56,1 per cento), le imprese delle costruzioni (54,9 per cento), le industrie tessili, abbigliamento e calzature (52,1 per cento) e le imprese della meccatronica (51,5 per cento). Per quanto riguarda, invece, le figure professionali il Borsino Excelsior delle professioni riporta specialisti nelle scienze della vita (80,7 per cento è di difficile reperimento), operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni (70,8 per cento), fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori di carpenteria metallica (68,5 per cento), tecnici della gestione dei processi produttivi di beni e servizi (66,7 per cento) e operatori della cura estetica (66,2 per cento). (segue) (Rin)