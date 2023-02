Pd: Angelucci, votare Bonaccini unica strada per ricostruire partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torre Maura nel Municipio VI di Roma "ieri centinaia di persone sono intervenute per ascoltare Stefano Bonaccini. Ricostruzione del Partito democratico, ricambio del gruppo dirigente, ritorno nelle piazze e in mezzo alle persone, apertura al territorio, ritorno al governo solo a elezioni vinte: queste alcune delle cose che hanno avuto maggior apprezzamento". Lo afferma in una nota il consigliere capitolino del Pd, Mariano Angelucci. "E poi lavoro, imprese, partite iva - prosegue - tornandoci a occupare del Paese reale e uscendo dalle stanze chiuse dove poche persone hanno deciso per un intera comunità portandoci dritti alle sconfitte degli ultimi anni. Noi e tutta la rete di amministratori e dirigenti in tutta Italia per questo abbiamo scelto Stefano e saremo impegnati nei congressi e nelle primarie. È l'ultima occasione - conclude - per far ripartire il Pd, lo abbiamo tutti chiaro e stiamo lavorando per questo". (Com)