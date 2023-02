Nato: Crosetto, impegno del 2 per cento difficile da raggiungere, serve una mano dall’Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’impegno di spendere il 2 per cento del Pil dell’Italia nella difesa è difficile da raggiungere e occorre un aiuto dall’Europa. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in audizione davanti alle commissioni riunite Difesa della Camera ed Esteri e Difesa del Senato in merito alle linee programmatiche del suo dicastero. Durante la ministeriale Difesa della Nato a Bruxelles, “l’unica persona che ha detto che il 2 per cento per l’Italia è difficile da raggiungere è il sottoscritto”, ha segnalato Crosetto. “C’è un impegno ribadito da tutti i ministri e da tutti i governi a raggiungere il due per cento. Ho sottolineato che questo impegno è difficile da raggiungere. Noi siamo all’1,38 per cento oggi. Quindi, da questo nasce la mia proposta dello scorporo. L’unico modo di non togliere risorse dagli impegni sociali è non calcolarli all’interno dei vincoli di bilancio”, ha spiegato Crosetto. “Ogni Paese deve fare la sua parte e tutti hanno detto sì al 2 per cento. Ma se non ci dà una mano l’Europa faticheremo”, ha affermato. “La Nato è guerrafondaia? No, ma c’è la percezione dell’insicurezza nel mondo”, ha continuato il ministro. “Non solo sul fronte Est, quello su cui siamo tutti concentrati. La mia grande preoccupazione è il fronte Sud, dove il terrorismo sta crescendo. Il tema fondamentale nei prossimi anni sarà l’Africa. Non solo per il problema dell’immigrazione. O il continente cresce economicamente o la sua espansione demografica sarà un problema nel medio lungo termine. Per non parlare dell’Indo-pacifico”, ha proseguito Crosetto. (Res)