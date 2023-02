Yemen: Consiglio sicurezza Onu estende sanzioni per membri Houthi fino a novembre prossimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha esteso per ulteriori nove mesi le sanzioni imposte contro alcuni membri del gruppo di ribelli sciiti Houthi in Yemen, che comprendono il congelamento dei beni e il divieto di viaggio. La risoluzione 2675 del Consiglio è stata adottata all’unanimità nel corso di una sessione a porte chiuse svoltasi ieri, durante la quale è stato stabilito il 15 novembre come nuova scadenza per le misure imposte contro il gruppo filoiraniano. Parallelamente, il mandato del gruppo di esperti incaricato di gestire le sanzioni è stato prorogato fino al 15 dicembre. Il Consiglio ha inoltre ribadito che l'embargo sulle armi non ha scadenza. Gli Houthi sono accusati di “atti che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità in Yemen", di coinvolgimento in "attacchi volti a colpire civili e infrastrutture civili", di "attacchi contro navi commerciali nel Mar Rosso con esplosivi e mine marine", e di "attacchi terroristici transfrontalieri contro civili e infrastrutture in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti”, riferisce il quotidiano panarabo “Asharq al-Awsat”.(Res)