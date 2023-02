Regno Unito: critiche sull'uso di telecamere cinesi da parte della polizia britannica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uso da parte della polizia del Regno Unito di telecamere realizzate da aziende cinesi crea "preoccupazioni per la sicurezza e l'etica" del Paese. La notizia della crescente attenzione sull'uso della tecnologia cinese nel Regno Unito arriva dopo che gli Stati Uniti hanno abbattuto alcuni palloni spia cinesi nel loro spazio aereo qualche giorno fa. "Negli ultimi giorni ci sono state molte notizie su quanto dovremmo essere preoccupati per i palloni spia cinesi a 60 mila piedi (circa 18 mila metri) di altezza nel cielo", ha affermato il Commissario per la conservazione e l'uso del materiale biometrico Fraser Sampson, aggiungendo: "Non capisco perché non siamo quantomeno altrettanto preoccupati per le telecamere cinesi a 6 piedi (1,8 metri) sopra le nostre teste per strada e altrove".(Rel)