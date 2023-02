Tunisia: dipartimento di Stato Usa, i recenti arresti nel Paese destano "preoccupazione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono preoccupati dopo aver ricevuto notizie sull'arresto di personalità politiche, uomini d'affari e giornalisti in Tunisia. Lo ha dichiarato il portavoce del Dipartimento di Stato statunitense, Ned Price, ai giornalisti, sottolineando il sostegno di Washington alle aspirazioni del popolo tunisino verso "un sistema giudiziario indipendente e trasparente, in grado di garantire libertà a tutti". Price ha aggiunto che sono in corso colloqui con il governo tunisino a tutti i livelli a sostegno dei diritti umani e della libertà di espressione. È in corso in Tunisia una campagna di arresti che ha riguardato da sabato scorso, 11 febbraio, noti leader politici, giudici e influenti uomini d'affari, per sospetti di cospirazione contro la sicurezza dello Stato. (segue) (Tut)