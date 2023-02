Tunisia: dipartimento di Stato Usa, i recenti arresti nel Paese destano "preoccupazione" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni di alcune "parti straniere in merito ai recenti arresti in Tunisia sono frettolose, imprecise, false". Lo ha dichiarato il nuovo ministro degli Esteri della Tunisia, Nabil Ammar, all'agenzia di stampa ufficiale "Tap", spiegando che i recenti arresti di politici, giornalisti, attivisti e uomini d'affari sono dovuti a problemi legati alla sicurezza nazionale e non hanno nulla a che fare con l'attività politica, dei diritti umani o dei media. Ammar ha espresso la sua sorpresa e il suo rifiuto di interferenza negli affari della Tunisia e di tentare di influenzare il lavoro della magistratura. Da giorni in Tunisia è in corso una campagna di arresti che ha riguardato noti leader politici, giudici e influenti uomini d'affari, accusati di presunta cospirazione contro la sicurezza dello Stato. L'Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, Volker Turk, ha espresso la sua preoccupazione per quello che ha descritto come "l'inasprimento della repressione contro gli oppositori politici e i rappresentanti della società civile in Tunisia, soprattutto attraverso le misure adottate dalle autorità, che continuano a minare l'indipendenza della magistratura". (segue) (Tut)