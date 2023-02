Tunisia: dipartimento di Stato Usa, i recenti arresti nel Paese destano "preoccupazione" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fronte di salvezza nazionale, alleanza che riunisce le principali forze di opposizione al presidente tunisino Kais Saied, incluso il movimento islamico Ennahda, ha denunciato la campagna di arresti di politici, sindacalisti, imprenditi e giornalisti, ritenendo che il "Paese non sia più governato dalla legge, dopo il golpe del 25 luglio 2021". Il Fronte ha spiegato in un comunicato che tutti "gli arresti sono stati effettuati facendo irruzione nelle abitazioni usando la violenza in flagrante violazione delle procedure legali". Il Fronte ha chiesto l'immediata liberazione di tutti i detenuti e la garanzia di un giusto processo per tutti i cittadini senza eccezioni o discriminazioni, esprimendo "assoluta solidarietà alle famiglie degli arrestati e alle istituzioni e agli organi ai quali appartengono". Secondo l'alleanza politica, le accuse a carico degli accusati "sono vaghe e relative a reati di terrorismo o associazione a delinquere contro la sicurezza dello Stato senza ulteriori chiarimenti sulla loro natura". (segue) (Tut)