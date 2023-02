Tunisia: dipartimento di Stato Usa, i recenti arresti nel Paese destano "preoccupazione" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri quattro partiti di opposizione al governo in Tunisia - Corrente democratica, Ettakatol (di orientamento social-democratico), il Partito dei lavoratori (comunista-hoxhaista) e Al Qutb (centro-sinistra) - hanno condannato la “campagna di arresti casuali e arbitrari” che ha preso di mira anche “gli organi di informazione con l’obiettivo di terrorizzare la stampa”. In un comunicato stampa, i quatto partiti politici hanno accusato "l'autorità golpista”, ovvero il governo insediato dal presidente Saied, di aver avviato una “pericolosa deviazione dal populismo autoritario verso la dittatura”. I partiti hanno condannato "l'uso della procura e dei servizi di sicurezza per intimidire le voci critiche del regime, inclusi politici, sindacalisti e professionisti dei media". Le quattro formazioni politiche hanno invitato tutte le forze democratiche nazionali ad affrontare "il regime di Saied, il sistema di restrizione delle libertà e del fallimento sociale ed economico". (segue) (Tut)