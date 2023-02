Tunisia: dipartimento di Stato Usa, i recenti arresti nel Paese destano "preoccupazione" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, il Sindacato nazionale dei giornalisti tunisini ha chiesto l'immediato rilascio del direttore generale dell'emittente radiofonica privata "Mosaique Fm” (media indipendente e talvolta anche critico nei confronti del potere), Noureddine Boutar, arrestato assieme ad altri politici e attivisti. Il Sindacato ha affermato in un comunicato che sta “seguendo con grande preoccupazione il processo di arresto e lo sviluppo pericoloso dei tentativi dell'autorità di dominare i media". Secondo il Sindacato dei giornalisti l'arresto si inserisce nel quadro "delle vessazioni che l'autorità esercita da tempo sui media in genere e su Mosaique Fm confermando che lo scopo della misura è la presa di mira della linea editoriale dell'emittente". Il Sindacato ha condannato "lo sfruttamento del potere del presidente della Repubblica per soggiogare, distorcere e incitare i media, e i tentativi di fabbricare accuse per colpire la libertà dei media in Tunisia nel palese attacco alle leggi che regolano il settore, in particolare i decreti 115 e 116". (segue) (Tut)