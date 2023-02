Tunisia: dipartimento di Stato Usa, i recenti arresti nel Paese destano "preoccupazione" (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza, il presidente del sindacato dei giornalisti, Mohamed Yassine Jelassi, ha affermato in un’intervista rilasciata proprio a “Mosaique Fm” che l'arresto di Boutar “è una assiduità che deve finire”. Le domande poste all’editore durante il primo interrogatorio “non riguardavano la cospirazione contro la sicurezza dello Stato o presunti abusi finanziari e amministrativi, ma la linea editoriale dell'emittente e le modalità di assunzione dei giornalisti”, ha detto Jelassi. "Siamo in una situazione pericolosa, siamo tutti in libertà provvisoria. Il presidente della Repubblica (Kaies Saied) pensa di avere il potere assoluto su tutte le istituzioni del Paese", ha detto il leader del sindacalo dei giornalisti. Secondo quanto riferito da Dalila Mussadeq, avvocato dell'editore, gli agenti si sono presentati presso l'abitazione di Boutar intorno alle 20:30 di lunedì sera per una perquisizione. "Non hanno trovato nulla, ma ciò non ha impedito alla squadra di agenti, composta da circa 20 persone, di arrestarlo senza motivo", ha detto l'avvocato, spiegando che il fondatore di "Mosaique Fm" è stato portato via in manette "senza che sia stata formulata alcuna accusa". (Tut)