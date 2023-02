Cina: prezzi nuovi immobili in aumento a gennaio per la prima volta in un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi dei nuovi immobili in Cina hanno registrato un lieve aumento a gennaio per la prima volta in un anno, per effetto della stabilizzazione della domanda dovuta alla revoca delle restrizioni contro il Covid-19 e l’adozione di politiche favorevoli al settore. Stando ai dati diramati dall’Ufficio nazionale di statistica (Nbs), incrementi sul costo dei nuovi alloggi sono stati registrati in 36 su 70 municipalità di grandi e medie dimensioni, 15 in più rispetto a dicembre. In particolare, i prezzi delle case a Pechino, Shanghai, Shenzhen e Canton sono aumentati dello 0,2 per cento su base mensile a gennaio. Nello stesso periodo, i prezzi dei nuovi alloggi in 31 città di secondo livello sono aumentati dello 0,1 per cento su base mensile, invertendo il calo dello 0,3 per cento registrato a dicembre. Trentacinque città di terzo livello hanno invece assistito ad un calo mensile di 0,1 punti percentuali. (Cip)