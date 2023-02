M5s: la capogruppo capitolina Linda Meleo nominata coordinatrice per Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capogruppo capitolina del Movimento 5 stelle, Linda Meleo, è stata nominata coordinatrice del M5s per Roma. "Sono molto felice di essere stata nominata coordinatore di Roma del Movimento 5 stelle", ha scritto Meleo su Facebook. "Un incarico di grande responsabilità per il quale metterò il massimo impegno, per costruire e crescere, sempre ascoltando tutti - ha aggiunto -. Ringrazio veramente molto per la fiducia. In bocca al lupo anche a tutti gli altri referenti! Forza".(Rer)